Cássio é apresentado no Cruzeiro e revela meta: ‘Libertadores’

Ex-Corinthians, goleiro chegou animado ao Cruzeiro e elogiou a estrutura montada pela nova SAF de Pedro Lourenço Crédito: Jogada 10

O goleiro Cássio foi apresentado pelo Cruzeiro de maneira oficial, na tarde desta quinta-feira (20), na Toca da Raposa II. O ex-atleta do Corinthians chegou há algumas semanas e já treina com os companheiros, mas somente agora falou como jogador da Raposa. E ele revelou planos ousados com a camisa azul. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Inicialmente, Cássio elogiou a estrutura montada pela nova SAF do Cruzeiro.

“O ciclo lá havia terminado. Ai você olha o Cruzeiro, tem o Pedro, o Pelaipe, o Mattos nem se fala, o Edu (Dracena) fui campeão com ele. Pessoas comprometidas a trazer o Cruzeiro novamente em busca de títulos. Minha meta é ajudar a levar o Cruzeiro por esse caminho (de títulos e vitórias)”, salientou. Cássio tem em seu currículo vários títulos, entre eles Copa Libertadores e Mundial de Clubes, ambos com o Corinthians. Ele, no entanto, quer fazer uma nova história com a camisa do Cruzeiro. “(O objetivo) é ganhar títulos. Temos que voltar a disputar aqui a Libertadores. Você consegue ganhar títulos quando consegue disputar com frequência. Creio que seja uma das metas chegar na Libertadores. Ganhar títulos sempre é bom, independentemente da Libertadores. O Cruzeiro gostaria de ganhar mais uma Libertadores, é uma das metas, mas é um projeto longo, então temos que nos colocar entre os primeiros”, acrescentou.