Casares promete foco no São Paulo, mesmo estando com o Brasil na Copa América

Presidente do Tricolor é o chefe da delegação brasileira nos Estados Unidos, mas segue de olho no clube para fechar contratações

Chefe de delegação da Seleção Brasileira durante a disputa da Copa América, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, prometeu foco no clube mesmo distante. O mandatário prometeu se envolver nos processos para auxiliar o time de Dorival Júnior, mas também quer fechar reforços para o Tricolor Paulista.

No momento, o São Paulo tem conversas com o volante Thiago Mendes, do Al-Rayyan, do Qatar, e sonha com Alex Sandro, que acabou de deixar a Juventus, da Itália. Aqui no Brasil, o responsável por representar o clube será o vice Harry Massis Junior.