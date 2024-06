Botafogo se reúne com Eduardo Paes para tratar sobre futuro CT e Nilton Santos

Após presença de Durcesio Mello e Thairo Arruda no Planalto da Cidade, clube agradece receptividade do prefeito nas redes sociais

O Botafogo se reuniu com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (20/06), no Planalto da Cidade. O encontro não foi por acaso. Afinal, os dirigentes alvinegros contam com apoio da Prefeitura para avançar no projeto do futuro CT.

Reunião com Eduardo Paes

Aliás, Durcesio Mello, presidente do Glorioso, e Thairo Arruda, CEO da SAF, foram os representantes do clube no encontro com Eduardo Paes. Além do projeto do CT, as partes também conversaram sobre Nilton Santos, estádio que vem sendo palco de muitos eventos na cidade.

O Botafogo, através das redes sociais, agradeceu ao Prefeito pela receptividade na Zona Sul do Rio de Janeiro.