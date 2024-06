Bolasie, do Criciúma, viraliza ao comemorar vitória com suco de laranja

O atacante congolês Yannick Bolasie, que já viralizou nas redes sociais brasileiras, comemorou os três pontos da vitória do Criciúma contra o Atlético-GO na piscina, tomando suco de laranja. Ele acumula mais de 900 mil seguidores no X (antigo Twitter) e no Instagram.

Em um dos vídeos publicados nas redes sociais, ele aparece ao lado dos autores dos gols, Newton e Trauco, celebrando a vitória. No outro, ele saúda seus seguidores com uma mensagem matinal e relembra um vídeo anterior onde parabenizava um torcedor enquanto tomava suco de abacaxi.

Vitória do Criciúma

O Criciúma conquistou um grande resultado e venceu o Atlético-GO por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (19), pela 10ª rodada do Brasileirão. Um golaço de falta marcado pelo lateral-esquerdo Trauco, ex-Flamengo, aos 57 minutos do segundo tempo, confirmou o triunfo do Tigre no Antônio Accioly.