António Oliveira explica má fase e nega pressão por seu cargo no Corinthians

O Corinthians perdeu para o Internacional por 1 a 0 nesta quarta-feira (19), no Orlando Scarpelli, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a sexta partida seguida que o Timão sai de campo sem a vitória. Contudo, mesmo com a má fase, o técnico António Oliveira não teme uma mudança na comissão técnica.

“Só controlo o que é minha decisão. E as minhas decisões que tomo enquanto treinador. Área de administração não me compete. Tem que perguntar a outra pessoa. Sei que estou fazendo, sou teimoso para caramba, com reajustes que vamos fazer no mercado ficaremos mais fortes e vamos diminuir o tempo que perdemos em alguns pontos. Agora é descansar e pensar no próximo jogo”, disse o treinador, que também analisou a má fase da equipe.