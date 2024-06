Zagueiro da França fala sobre condição de Mbappé após fratura: ‘Está melhor’

Saliba explica situação do novo atacante do Real Madrid, enquanto Rabiot cita a possibilidade do atleta estar em campo contra a Holanda Crédito: Jogada 10

Na estreia da França pela Eurocopa diante da Áustria, Kylian Mbappé conviveu com um carrossel de emoções ao perder um gol feito e fraturar o nariz em uma cabeça na área. De acordo com o zagueiro William Saliba, do Arsenal, que participou de uma entrevista coletiva, o atacante, recém-contratado pelo Real Madrid, está melhor. "Cruzei com ele na manhã de hoje. Ele está um pouco melhor. Estava indo fazer outros testes. Não sei de mais nada. Mas, a boa notícia é que, quando o vi nesta manhã, estava melhor", contou o defensor.

Vale destacar que, segundo o técnico da França, Didier Deschamps, o jogador passará por uma cirurgia no nariz logo após o fim da competição continental. Nos minutos finais da partida contra a Áustria, ele se chocou com o ombro do zagueiro Danso e teve um grande sangramento na região. “Haverá mais testes nesta quarta-feira (19) para ver a evolução dele (Mbappé). Obviamente, foi uma lesão significativa. O departamento médico fez tudo o que era necessário para ajudar o jogador”, explicou. Esperança e uso da máscara O atacante passou por exames para avaliar a necessidade de uma cirurgia em virtude da fratura. Inicialmente, a operação foi descartada pelo presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo. Apesar disso, de acordo com o “Canal Plus”, o atleta está fora do segundo jogo da França no torneio, diante da Holanda.