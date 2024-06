Vitória x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

LEIA MAIS : Bernard passa por exames médicos em sua apresentação no CT do Atlético-MG

A décima rodada do Brasileirão tem sequência nesta quinta-feira (20) e o dia começa agitado, já que Vitória e Atlético-MG medem forças no Barradão, a partir das 18h30 (de Brasília). O duelo pode servir para tirar o Leão da lanterna, já que os mandantes vêm com apenas seis pontos em nove jogos. O Galo, por sua vez, visa a parte superior da tabela. Em nono, o time treinado por Gabriel Milito tem 13 pontos e pode alcançar o G-6 em caso de triunfo, mas precisa superar a ausência de sua dupla de ataque (Hulk e Paulinho), suspensa.

Como chega o Vitória

Após estrear com derrota no comando do Vitória, o técnico Thiago Carpini já atinge uma boa sequência, apesar da lanterna: o time não perde há três rodadas. Foram dois empates (contra Juventude e Cuiabá) e a vitória contra o Inter – a primeira no Campeonato Brasileiro.

Para o duelo contra o Galo, o treinador terá o retorno do meia Daniel Jr, recuperado de lesão na coxa direita. Ele tem dúvidas, porém, para escalar a equipe. Os meias Luan e Matheusinho, além do atacante Osvaldo, sofrem por desgaste físico e não têm participação confirmada. Na lateral-direita, Willean Lepo cumpre suspensão por três amarelos – Raúl Cáceres entra em seu lugar.

Rodrigo Andrade fez complemento físico no treino da última terça-feira (18), mas será preservado para o próximo jogo do Vitória, contra o Red Bull Bragantino, no domingo (23), em Bragança Paulista.