Vitória demonstra interesse em Patrick, mas Santos dá voto de confiança

Rubro-Negro consultou o Peixe para saber situação do jogador, mas diretoria acredita em uma reviravolta do atleta no clube

O meia Patrick está com seu futuro indefinido no Santos. Uma das principais contratações para a disputa da Série B, o jogador não conseguiu engrenar na Vila Belmiro e pode deixar o clube em breve. Em entrevista recente, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que acredita no futebol do jogador, mas não descarta negociá-lo no meio da temporada. Assim, despertou a atenção do Vitória, possível interessado no atleta.

No começo do ano, o Rubro-Negro Baiano demonstrou interesse na contratação do jogador, mas Patrick decidiu trocar o Atlético-MG pelo Santos. Após a entrevista de Marcelo Teixeira, o Vitória procurou o Peixe para saber da situação do atleta. Contudo, tudo não passa de um interesse.

Apesar de não estar desempenhando um bom futebol, a diretoria e a comissão técnica acreditam em uma reviravolta do jogador na Vila Belmiro. Contudo, caso não exista uma melhora, ele pode sair na janela de transferência, que se abre no dia 10 de julho.