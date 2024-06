Vasco tenta voltar a vencer no Brasileirão e reencontra Nenê, agora no Juventude

Meio-campista, de 42 anos, enfrenta seu ex-clube em confronto no Alfredo Jaconi, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

Depois do empate, sem gols, com o Cruzeiro, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira (19), para medir forças com o Juventude, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Assim, a equipe carioca reencontrará um velho conhecido, que lhe deu muitas alegrias e tem identificação com a torcida. Trata-se de Nenê, que atualmente defende as cores do Alviverde, mas que nunca escondeu o carinho pela equipe de São Januário.

Nos últimos cinco jogos que enfrentou o Cruz-Maltino, o meio-campista obteve duas vitórias e três empates. Dessa forma, todos os confrontos aconteceram enquanto o jogador defendia as cores do Fluminense. A última vitória vascaína contra o veterano ocorreu em 2019, especificamente no dia 20 de julho.