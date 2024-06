Vasco tem três desfalques por suspensão para a próxima rodada

Zé Gabriel e Galdames levaram o terceiro cartão amarelo, enquanto Victor Luís foi expulso no último lance da partida

O Vasco já tem novos desfalques para enfrentar o São Paulo, no próximo sábado (22), em São Januário. Dos cinco pendurados, dois levaram o terceiro cartão amarelo contra o Juventude, na derrota por 2 a 0 desta quarta-feira (19), e estarão fora na 11ª rodada.

São os volantes Zé Gabriel e Galdames. Além deles, há um terceiro desfalque forçado: Victor Luís, expulso no último lance do duelo contra o time gaúcho. David e Mateus Carvalho passaram ilesos e seguem pendurados, assim como Lucas Piton – este, porém, não foi a campo, ficando no banco.

