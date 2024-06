Sylvinho comemora empate da Albânia no fim: ‘Jogamos com o coração’

Empate em 2 a 2 com a Croácia faz a seleção do brasileiro Sylvinho ainda sonhar com classificação às oitavas de final da Eurocopa 2024 Crédito: Jogada 10

O empate heroico da Albânia na Eurocopa 2024 foi muito comemorado pelo técnico Sylvinho. O brasileiro viu sua seleção buscar a igualdade aos 49 minutos do segundo tempo e ficar no 2 a 2 com a Croácia, em jogo realizado nesta quarta-feira (19), em Hamburgo, na Alemanha. Podemos dizer que o resultado teve influência direta do treinador. Isso porque Gjasula saiu do banco de reservas e acabou virando o grande personagem do duelo. Ele entrou aos 26 do segundo tempo, quando a Albânia vencia por 1 a 0. Em quatro minutos, a Croácia virou, com gol de Kramaric e o próprio Gjasula, contra, desviando finalização de Sucic. No entanto, Sylvinho colocou a equipe toda para frente e o volante, de 34 anos, redimiu-se, marcando o gol de empate aos 49 da etapa final.