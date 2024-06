São Paulo é vaiado no MorumBIS e Calleri concorda com a torcida

Atacante do Tricolor reconheceu que o time novamente não foi bem e concordou com as críticas que saíram das arquibancadas Crédito: Jogada 10

No MorumBIS, o São Paulo acabou superado pelo Cuiabá por 1 a 0 e viu o técnico Luis Zubeldía perder a sua invencibilidade no comando da equipe. Com o revés dentro de casa, o Tricolor perdeu a chance de subir na classificação e encerra a quarta-feira (19) na sexta colocação, com 15 pontos. Quando o apitou final ecoou no gramado, a torcida não perdeu tempo e vaiou o time. Desta vez, nem mesmo a boa fase do time foi capaz de acalmar os torcedores, que esperavam uma vitória. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na saída do gramado, o atacante Calleri, que pouco encostou na bola ao longo dos 90 minutos, foi sincero na avaliação, pois sem rodeios, concordou com o que veio da torcida.