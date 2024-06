Santos volta a vencer e espanta má fase na Série B

Em partida válida pela 11ª rodada da Série B, o Santos derrotou o Goiás por 2 a 0, nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro. O Peixe teve uma atuação mediana e, inclusive, contou com gol contra do goleiro Tadeu para abrir o placar. Nos minutos finais, Willian Bigode completou o placar.

Com o resultado, o Santos volta a vencer após quatro derrotas, nenhuma na (América-MG, Botafogo-SP, Novorizontino e Operário-PR, todas longe da Vila Belmiro). Dessa forma, o Peixe volta para o G4,na quarta colocação, com 18 pontos. Os três primeiros, inclusive, são América (21), Operário (21) e Avaí (20). A equipe paranaense também já tem 11 partidas. Já o Goiás aparece em sexto, também com 18 pontos.

Primeiro tempo de dar sono

O primeiro tempo foi extremamente carente de emoção. As melhores chances foram do Santos, todas com Guilherme. O atacante, aliás, teve três boas oportunidades. Aos 6 e aos 48, finalizou mal. Já em uma cabeçada aos 41, exigiu boa defesa de Tadeu. O goleiro do Esmeraldino, inclusive, fez outra defesaça, mas em chute de JP Chermont.