Porto inicia conversas para tentar contratar Robert Renan, do Inter

O Porto tem como uma das prioridades reforçar o seu setor defensivo e um jogador do Inter entrou no radar. Assim, os portugueses já abriram negociações para tentar contratar o zagueiro Robert Renan. A prioridade do Dragões é fechar com um atleta antes mesmo de iniciar a pré-temporada. Exatamente que o reforço não perca nenhum trabalho antes do início dos compromissos. A informação é do portal “Uol”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Inicialmente, o desejo do clube português é oferecer um empréstimo com opção de compra. Importante destacar que o zagueiro está emprestado pelo Zenit, da Rússia, ao Internacional até o final da temporada. Inclusive, o clube dono dos seus direitos considera que o valor ideal para vendê-lo é 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 88 milhões na cotação atual).