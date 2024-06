Palmeiras vence o Cuiabá e dispara no Brasileiro Sub-20

Riquelme Fillipi, Daniel e Thalys marcaram os gols do triunfo do Palmeiras, com Dudu descontando Crédito: Jogada 10

Líder isolado do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras fez mais uma vítima. Nesta quarta-feira (19). o Alviverde venceu o Cuiabá, por 3 a 1, e aumentou ainda mais a sua vantagem na ponta. Riquelme Fillipi, Daniel e Thalys marcaram os gols do triunfo. Dudu descontou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com o resultado, o time palestrino chegou a 27 pontos com uma campanha incrível de nove vitórias e apenas uma derrota em dez jogos. Já o Cuiabá está em nono, com 15, fora do G8 da competição.