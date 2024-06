Palmeiras Pay: produto de investimento garante participação em pré-venda para Mundial 2025

A novidade mais recente do Palmeiras Pay, conta digital oficial do clube, pode contribuir com a ida do torcedor ao Mundial de Clubes da FIFA em 2025. Trata-se do primeiro produto de investimento da plataforma: o CDB Mundial 2025. Disponível entre 19 de junho e 26 de agosto, a proposta de valor oferecida pelo Alviverde garante participação na pré-venda exclusiva de pacotes da Palmeiras Viagens para o torneio internacional do ano que vem.

Primeiramente, o torcedor deverá realizar um investimento mínimo de R$ 5 mil no produto financeiro para garantir os benefícios. O CDB Mundial 2025 terá um rendimento de 110% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e possuirá duração de oito meses, sem liquidez diária – contabilizados a partir da data de inversão. A porcentagem de dividendos é em alusão à idade do Alviverde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vigência do CDB Mundial 2025

O produto entrou em vigência na manhã desta quarta-feira (19), às 09h, no app Palmeiras Pay e encerra às 18h59 do dia 26 de agosto de 2024.