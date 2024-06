Mbappé treina sem máscara e com curativo no nariz na França

O atacante Mbappé apareceu sem máscara no treino da França em Paderborn, na Alemanha, nesta quarta-feira (19). O jogador, que fraturou o nariz na vitória sobre a Áustria por 1 a 0, na última segunda, apareceu apenas com um curativo no local. Ele fez atividades separado do restante do plantel gaulês.

O camisa 10 correu em volta do gramado e fez um trabalho rápido com bola nos poucos minutos que a imprensa teve acesso ao treinamento. No entanto, Mbappé participou do treino de finalização com os companheiros. A tendência é que ele seja desfalque para o duelo contra a Holanda, na sexta-feira (21), pela segunda rodada do Grupo D da Eurocopa.