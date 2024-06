Martinelli pode completar 200 jogos pelo Fluminense: ‘Marca muito expressiva’

Caso entre em campo diante do Cruzeiro, volante alcançará feito importante no Tricolor, que precisa vencer para deixar zona de rebaixamento

“É uma marca muito expressiva. Fico muito feliz de alcançar 200 jogos com essa camisa, que sempre defendi com muito amor, carinho e empenho. Quero continuar focado, realizando meus objetivos aqui com todo o grupo. Estou muito feliz por essa marca e espero completar muitos outros jogos pelo Fluminense. Quero honrar da melhor maneira possível e que a gente consiga uma vitória, que será muito importante”, disse o camisa 8.

Após o revés para o Atlético-GO, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (19), para medir forças com o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o confronto será marcante para um jogador em especial. Martinelli, que volta de suspensão e irá completar 200 jogos pelo Tricolor.

Até o momento, o atleta conquistou quatro grandes títulos: Libertadores 2023, Recopa 2024 e o bicampeonato Carioca (2022 e 2023). Além disso, fez sua estreia como profissional em dezembro de 2020, marcou nove gols e deu 13 assistências (uma delas para o último gol da carreira do ídolo Fred).

“A gente sabe que vai ser um jogo difícil, como sempre é enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Mas a gente fez uma grande semana de trabalho, preparamos tudo o que tinha para preparar e a gente conta com o apoio da nossa torcida para dar a volta por cima e conseguir os três pontos para começar nossa arrancada no Brasileiro”, concluiu.

Olho na tabela

Na penúltima colocação, os comandados de Fernando Diniz necessitam vencer para deixar a zona de rebaixamento. Em nove rodadas, a equipe só tem uma vitória, diante do Vasco, até aqui. O Tricolor, porém, aposta no bom retrospecto recente no Mineirão para voltar ao Rio de Janeiro com os três pontos na bagagem.