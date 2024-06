Luis Zubeldía perde invencibilidade no São Paulo

Luis Zubeldía conheceu a sua primeira derrota como treinador do São Paulo ao perder do Cuiabá, no MorumBIS

Nesta quarta-feira (19), o São Paulo acabou superado pelo Cuiabá dentro do MorumBIS por 1 a 0, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do revés dentro de casa, o Tricolor impôs ao técnico Luis Zubeldía a sua primeira derrota no comando do time.

Anteriormente ao placar negativo, o argentino sustentava uma marca de 13 partidas sem perder, o que elevou a sua moral diante do torcedor.