Luis Guilherme recebe homenagem e se despede do Palmeiras: ‘É um até logo’

O meia-atacante Luis Guilherme despediu-se, nesta quarta-feira (19), do elenco do Palmeiras e dos demais funcionários da Academia de Futebol. Ele foi negociado junto ao West Ham, da Inglaterra, por 30 milhões de euros (R$ 170 milhões), e já foi anunciado pelo clube inglês, com o qual fechou por cinco temporadas.

“O Luis ficou sete anos com a gente, foi campeão em todas as categorias na base, vestiu a camisa do profissional com muita honra e também foi campeão. A gente tem muita alegria com o que ele construiu com a gente. É um menino extraordinário e uma das maiores vendas da história do Palmeiras. Que ele tenha uma carreira sensacional, e eu tenho certeza de que o Palmeiras nunca sairá do coração dele e de que ele nunca sairá do coração de cada palmeirense. O Palmeiras estará sempre com ele”, disse o primeiro vice-presidente do Verdão, Paulo Buosi.

Juntamente com seus pais, Luis Guilherme, de 18 anos, recebeu a homenagem de Paulo Buosi e João Paulo Sampaio, coordenador da base palmeirense.

“Felicidade e orgulho. O Luis tem um berço e uma família que chegou com ele aqui. Fico feliz pela pessoa Luis. Não só o clube e a família que vão ganhar com isso, mas ele também. É um garoto extraordinário e um ser humano que fará muita falta. Ele vai ganhar o mundo e estará sempre no nosso coração. O futebol brasileiro terá um futuro com ele também”, afirmou o coordenador.