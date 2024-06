Lucero decide e Fortaleza supera o Grêmio no Castelão

O Fortaleza entrou em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio do Castelão, e enfrentou o Grêmio, em partida valida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Lucero, em cobrança de pênalti, marcou o único gol da partida, 1 a 0.

A vitória deixou o time comandado por Juan Pablo Vovjoda, em 12º lugar, com 13 pontos conquistados, e também se recupera da goleada sofrida para o Cuiabá, na rodada anterior. Já o time do Rio Grande do Sul, amarga a 19º posição, com apenas seis pontos, em oito jogos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fortaleza abre o placar em campo encharcado

O Grêmio chegou a ter quatro finalizações contra nenhuma do Leão, mas não conseguiu fazer o gol. Assim, a equipe do técnico Vojvoda conseguiu equilibrar a partida e chegou ao primeiro gol em cobrança de pênalti de Lucero. Ele bateu no canto esquerdo, enquanto Marchesín caiu para a direita, 1 a 0. O Grêmio, aliás, teve o meia Pepê expulso, recebendo cartão vermelho direto por falta de carrinho em Martínez. A partida foi bem complicada devido às condições de campo que sofreu bastante com as chuvas.