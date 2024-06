Lucas Ronier brilha em vitória do Coritiba contra líder América Mineiro

Atacante criado na base do Coxa e com contrato renovado, marcou o único gol da vitória, em grande exibição da equipe no Couto Pereira Crédito: Jogada 10

O Coritiba fez grande partida e venceu o líder da Série B, América Mineiro, por 1 a 0. O atacante e cria da base, Lucas Ronier, que renovou seu contrato até o ano de 2027, marcou o único gol da partida, valido pela décima primeira rodada da Série B, no Estádio do Couto Pereira. E deu alegria aos torcedores do Coxa Branca. O resultado coloca o Coritiba em 7º, com 18 pontos, em 11 jogos. Por outro lado, mesmo com a derrota, o América segue na liderança, com 21 pontos, porém tem o Avaí, como o maior perseguição. O time catarinense soma a mesma pontuação, mas perde em saldo de gols

Primeiro tempo equilibrado A equipe do Coritiba saiu para o ataque nos primeiros 45 minutos. Chegando ao gol com Bruno Melo, porém o VAR anotou impedimento no lance. O América gradualmente conseguiu equilibrar o duelo e ficou uma partida interessante, mas sem gols no primeiro tempo. Coxa chega ao gol com Lucas Ronier Na etapa final, o jogo seguiu com equilibro, mas o Coxa abriu o marcador com Lucas Ronier. Matheus Frizzo fez boa jogada e cruzou na metade para o atacante, que não desperdiçou, 1 a 0. Depois o time de Fábio Mathias manteve a calma e tranquilidade para segurar o marcador e vencer o líder. O resultado coloca o Coritiba em 7º, com 18 pontos, em 11 jogos. Por outro lado, mesmo com a derrota, o América segue na liderança, com 21 pontos, porém tem o Avaí, como o maior perseguição. O time catarinense soma a mesma pontuação, mas perde em saldo de gols.