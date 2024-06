Lenda da seleção uruguaia disputa torneios de tênis; veja vídeo

Ex-jogador do Uruguai e do Internacional disputa torneios master de tênis para pessoas com mais de 35 ou 40 anos

Destaque da seleção uruguaia sendo eleito o melhor jogador da Copa do Mundo da África do Sul em 2010, o atacante Diego Forlán aposentou do futebol em 2019, aos 40 anos. No entanto, ele não abandonou o esporte. Isso porque ele está se dedicando ao tênis e conquistando vitórias no circuito de veteranos da ITF.

Em 2023, Forlán competiu em dois torneios no Uruguai, um na categoria 35+ e outro na 40+. Em 2024, participou de um torneio na categoria 45+. Aliás, esta semana, ele jogou fora do país pela primeira vez, avançando para a terceira rodada no MT1000 de Lima na categoria 45+, perdendo apenas três games até agora.

Forlán acumula sete vitórias e três derrotas no circuito de veteranos. Ele ocupa a 873ª posição na categoria 35+, a 778ª na 40+ e a 438ª na 45+. Em Lima, venceu o chileno Gonzalo Carreno por 6/0 e 6/2 na primeira rodada e o peruano Jorge Hernandez por 6/0 e 6/1 na segunda rodada. Seu próximo adversário será o cabeça de chave do torneio, o chileno Pablo Rojas-Holch, 102º no ranking da categoria 45+.