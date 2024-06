Hugo Souza afirma que volta em julho ao Flamengo

Emprestado pelo Flamengo ao Chaves, de Portugal, o goleiro Hugo Souza tem chance de retornar ao clube carioca já no mês que vem. Em entrevista ao canal “Charla Podcast” no YouTube, ele disse ter contrato até o fim de 2025 e que vai se reapresentar no dia 1º de julho.

“Eu tenho contrato com o Flamengo até dezembro de 25. Meu contrato de empréstimo com o Chaves acaba agora dia 30, então a princípio eu volto a me apresentar ao Flamengo no dia 1º de julho. E aí, bom, vamos ver o que vai acontecer, o futuro está nas mãos de Deus. Vou aguardar o mercado, acredito muito que meu trabalho foi bem desempenhado lá e vão acontecer coisas com certeza. Conversa já tem em alguns lugares, mas isso aí meus empresários que cuidam, ainda mais agora de férias prefiro nem saber”, disse.

Hugo Souza está emprestado até este mês. O Chaves tinha opção de compra fixada no contrato de 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7 milhões) por 50% dos direitos econômicos do goleiro, hoje com 25 anos. Porém, com o rebaixamento, a equipe portuguesa não exerceu.