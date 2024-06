Fred anuncia saída do Desimpedidos

Jornalista fez comunicado nas redes sociais e deixa canal no Youtube após 10 anos de serviços prestados

Se tem algo que o jornalista Bruno Carneiro, mais conhecido como Fred, faz bem é chamar atenção. Recentemente, foi parar no Big Brother Brasil. No entanto, nesta quarta-feira (19), ele voltou a causar e anunciou sua saída do Desimpedidos.

O anúncio foi feito nas redes sociais e pegou toda a internet de surpresa. Afinal, Fred é o principal nome do canal no Youtube e está na empresa há quase 10 anos.