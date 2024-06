Flamengo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Bahia, que estão nas primeiras posições do Brasileirão, se enfrentam nesta quinta-feira, no Maracanã Crédito: Jogada 10

Em confronto direto pela parte de cima da tabela do Brasileirão, Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (20), pela 10ª rodada da competição. A bola rola às 20h (de Brasília), no Maracanã. Na classificação, aliás, Rubro-Negro e Tricolor de Aço estão empatados com 18 pontos. O Mais Querido, por conta do saldo de gols, está na frente. O jogo marcará o reencontro de Everton Ribeiro com a torcida do Flamengo.

Onde assistir O Premiere transmite a partida desta quinta-feira. Como está o Flamengo Sem contar com desfalques por conta da Copa América, como os uruguaios De La Cruz, Arrascaeta, Viña e Varela, além do chileno Pulgar, o técnico Tite contará com reforços importantes. Afinal, no decorrer da semana, Cebolinha, Allan e Ayrton Lucas, que estavam no departamento médico, fizeram parte das atividades no Ninho do Urubu e devem ficar à disposição para o confronto. Em contrapartida, Bruno Henrique, que jogou no sacrifício contra o Athletico, no final de semana, é dúvida.