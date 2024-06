Falcao García fica perto de voltar ao futebol colombiano

De acordo com Pipe Sierra e César Luis Merlo, o Millonarios tem conversas de caráter avançado com o experiente jogador de 38 anos que defendeu, recentemente, o Rayo Vallecano . A saber, com a perda de espaço no último biênio, seu acordo com o clube espanhol não foi renovado. Desse modo, ele chegaria sem custo de taxa de transferência.

Um dos maiores nomes do futebol colombiano no século, o centroavante Falcao García está perto de voltar ao seu país. Ao menos, é isso que indica a informação de diferentes jornalistas tanto da Colômbia como da Argentina.

Com carreira construída majoritariamente no exterior, Falcao sequer chegou a jogar profissionalmente em sua terra natal. Logo após surgir nas categorias de base do Lanceros de Boyacá, ele deu andamento em sua formação no Millonarios antes de, ainda como sub-20, rumar para o River Plate. Foi em solo argentino que o atacante complementou seu processo de formação e fez as primeiras partidas como profissional.

Após cinco temporadas na representação de Buenos Aires, Falcao García chegou ao Porto e constituiu uma imagem de profundo respeito no clube lusitano. Entre 2009 e 2011, foram 87 onde fez 71 gols, deu 11 assistências e seis títulos em um relativamente curto espaço de tempo. Desse modo, ele abriu as portas para chegar ao Atlético de Madrid onde também fez história. O faro de gol afiado lhe rendeu estatísticas da ordem de 91 jogos com 70 tentos, cinco passes para gols de seus companheiros e outras três taças para seu currículo.

Como resultado de tais desempenhos, o centroavante sempre foi presença marcante na seleção da Colômbia e sustenta a marca de maior artilheiro da história com a camisa dos Cafeteros. Nesse sentido, são 36 gols em 104 jogos.