Fábio, do Fluminense, recebe homenagem do Mineirão

Goleiro do Tricolor e ídolo do Cruzeiro é o jogador com mais partidas na na história do novo Gigante da Pampulha

Jogador com mais partidas no novo Mineirão, o goleiro Fábio, hoje camisa 1 do Fluminense, mas também ídolo do Cruzeiro, recebeu uma homenagem da administração do Gigante da Pampulha, nesta quarta-feira, antes da partida entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro. O jogador de 43 anos recebeu a chave do Mineirão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu agradeço. São 500 jogos de muita história, de grandes jogadores que passaram aqui. Tenho que agradecer a Deus por fazer parte desta história do Mineirão, tanto do antigo quanto do novo, onde time muitas alegrias, comemorei títulos. E só agradecer a Deus e todos que fizeram parte e me deram a oportunidade de entrar em campo. Tenho que agradecer a torcida do Cruzeiro, o carinho e a gratidão. É uma satisfação imensa poder receber essa homenagem”, agradeceu Fábio durante a homenagem.