Fábio, do Fluminense, desembarca em Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro

O Fluminense teve uma ótima notícia na manhã desta quarta-feira (19). Afinal, o goleiro Fábio desembarcou em Belo Horizonte, no Aeroporto de Confins, e está à disposição do técnico Fernando Diniz para o duelo com o Cruzeiro. O confronto acontece no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o arqueiro, se sentiu mal no treino da última terça-feira, o último antes da partida, e não viajou inicialmente com a delegação para realizar exames no Rio de Janeiro. Nesse sentido, os exames não detectaram qualquer problema mais sério, e o atleta viajou para a capital mineira.