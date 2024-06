Espanha x Itália: escalações e onde assistir

Dia de jogo grande nesta segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. Espanha e Itália se enfrentam, nesta quinta-feira (20), às 16h (de Brasília), na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, na Alemanha, em confronto direto pela liderança do Grupo B. Ambas as seleções estrearam com vitória e podem encaminhar a classificação para as oitavas de final em caso de novo resultado positivo. Além disso, este será o quinto confronto consecutivo entre as equipes na Euro.

Como chega a Espanha

Os espanhóis voltam a campo após a grande vitória por 3 a 0 sobre a Croácia na partida de estreia das seleções nesta Euro. Dessa maneira, o time chega embalado para encarar os atuais campeões e o técnico Luis de la Fuente deve repetir a escalação do último jogo.

A boa notícia é que Rodri e Álvaro Morata participaram dos últimos treinamentos da equipe e podem estar à disposição do técnico Luis de la Fuente nesta quinta-feira. Os jogadores do City e Atlético de Madrid, respectivamente, despertaram preocupações quanto à condição física após a estreia diante da Croácia, mas parecem estar em condições de enfrentar a Itália.