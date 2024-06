Eslovênia x Sérvia: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo pelo Grupo C da Eurocopa. Quem sair de campo com a vitória seguirá com grande chance de avançar às oitavas

Nesta quinta-feira (20/6), Eslovênia e Sérvia, duas seleções de países que formavam a ex-Iugoslávia, se enfrentam na Allianz Arena, às 10h (de Brasília). Este jogo vale pela segunda rodada do Grupo C da Eurocopa. Os eslovenos empataram com a Dinamarca na estreia e estão com um ponto. Mas a Sérvia perdeu para a Inglaterra. Dessa forma, precisa de um bom resultado. Caso contrário, ficará em situação complicada para uma vaga às oitavas de final.

Confira aqui o Raio X do Grupo C da Euro-2024

Como chega a Eslovênia

A dúvida que o treinador Matjaz Kek tem para o duelo desta quinta está no meio de campo. Afinal, o veterano Kurtic pode voltar ao time titular. Porém, caso isso ocorra, não se sabe se Cerin ou Mlakar iria para o banco. No mais, a escalação é a mesma que mandou bem no empate com os dinamarqueses.

Como chega a Sérvia

Na Sérvia, um desfalque é certo. O lateral-esquerdo Kostic lesionou gravemente o joelho esquerdo contra Inglaterra. Desta forma, já foi cortado da Euro. Assim, Mladenovic assume a sua vaga. Mas outra mudança deve ocorrer no meio de campo. Tadic deve ser escalado como titular, o que fará que Lukic ou Gudelj comece no banco. Assim, com a entrada de Tadic aumenta o poder do setor ofensivo, que conta com o craque do time Serjei Milinkovic-Savic (que é irmão do goleiro (Vanja ), Vlahovic e Mitrovic.

ESLOVÊNIA X SÉRVIA

2ª Rodada do Grupo C da Eurocopa-2024

Data e horário: 20/6/2024, 10h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

ESLOVÊNIA: Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol e Janza; Stojanovic, Gnezda, Cerin (Kurtic), Elsnik e Mlakar; Sporar e Sesko. Técnico: Matjaz Kek

SÉRVIA: Vanja Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic e Pavlovic; Zivkovic, Gudelj (Lukic), Mladenovic e Serjei Milinkovic-Savic; Tadic; Vlahovic e Mitrovic. Técnico: Dragan Stojković

Árbitro: István Kovács (ROM)

Auxiliares: Vasile Marinescu e Ovidiu Artene (ROM)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.