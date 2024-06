Escócia e Suíça empatam e seguem vivas na Euro 2024

Apesar de não terem feito uma partida repleta de emoções, Escócia e Suíça se entregaram fisicamente e ficaram no empate por 1 a 1, nesta quarta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo A da Eurocopa 2024. McTominay abriu o placar para os escoceses, enquanto Shaqiri, com um golaço, deixou tudo igual para os suíços. Ambos os gols foram marcados no primeiro tempo.

Dessa maneira, tanto a Escócia quanto a Suíça seguem com chances matemáticas de classificação para as oitavas de final da Euro. Com o resultado, a Suíça chegou aos quatro pontos e fica na vice-liderança do Grupo A, dois a menos que a líder Alemanha. A Escócia, por sua vez, somou o primeiro ponto na competição e está na terceira posição. Por fim, a Hungria, com zero, é a lanterna da chave.

A Escócia estreou com uma goleada sofrida contra a Alemanha, por 5 a 1, com uma péssima atuação. Agora, os escoceses somaram o primeiro ponto na Euro e ainda sonham com uma vaga para a próxima fase. O próximo compromisso da Escócia será contra a lanterna Hungria no domingo (23), às 16h (de Brasília).