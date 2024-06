Dinamarca x Inglaterra: escalações e onde assistir

Ingleses podem confirmar a classificação para as oitavas de final da Eurocopa 2024 em caso de nova vitória no Grupo C Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar pela segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. Nesta quinta-feira (20), Dinamarca e Inglaterra se enfrentam, às 13h (de Braília), em partida que vale a liderança do Grupo C. A bola rola na Frankfurt Arena, casa do Eintracht, e pode, inclusive, selar a classificação dos ingleses para as oitavas de final. Como chega a Dinamarca A Dinamarca vem de um empate por 1 a 1 contra a Eslovênia na estreia das seleções na Euro e agora precisa da vitória nesta quinta-feira para seguir viva na luta por uma vaga nas oitavas de final. Além disso, a equipe está invicta há cinco jogos e quer aproveitar o bom momento para surpreender os ingleses e assumir a liderança do Grupo C. Dessa forma, os dinamarqueses aparecem na vice-liderança com apenas um ponto somado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dessa maneira, existe a possibilidade do técnico Kasper Hjulmand fazer algumas mudanças na equipe e jogadores como Bah e Wind podem perder espaço entre os titulares.

Como chega a Inglaterra Por outro lado, a Inglaterra vive um bom momento sob o comando do técnico Gareth Southgate e pode confirmar a classificação para as oitavas de final em caso de vitória nesta quinta-feira. Isto porque o English Team contou com uma boa atuação de Bellingham, do Real Madrid, para garantir a vitória por 1 a 0 sobre a Sérvia, na estreia das seleções na Euro 2024. Dessa maneira, a Inglaterra segue com uma das candidatas ao título e o técnico Gareth Southgate deverá repetir a escalação que venceu a Sérvia, uma vez que não terá desfalques de última hora.