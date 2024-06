Cuiabá surpreende e derrota o São Paulo no MorumBIS

Cuiabá foi melhor ao longo do confronto e conseguiu derrotar o time comandado por Luis Zubeldía no MorumBIS

Nesta quarta-feira (19), o Cuiabá derrotou o São Paulo por 1 a 0 no MorumBIS, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Eliel. Com o triunfo, o Dourado chegou aos 10 pontos, na 13ª colocação. O Tricolor Paulista está na sexta colocação, com 15 pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o São Paulo encara o Vasco, em São Januário. Enquanto isso, o Cuiabá recebe o Atlético-GO, na Arena Pantanal.