Cruzeiro vence e entra no G6; Fluminense afundado zona de rebaixamento

O Cruzeiro segue subindo na tabela e desta vez mostrou a sua força ao bater o desfalcado Fluminense por 2 a 0. O jogo desta quarta-feira (19/6) valeu pela décima rodada da Série A do Brasileiro. William foi o cara. Afinal, fez um gol de pênalti no fim do primeiro tempo, e nos acréscimos marcou um golaço. Assim, definiu o resultado que faz a Raposa chegar ao sexto lugar, com 17 pontos (e menos um jogo). Já o Tricolor carioca está na zona de rebaixamento, com seis pontos (e dez jogos), em penúltimo lugar.

Cruzeiro manda no primeiro tempo

Os primeiros 20 minutos foram marcados pelo domínio do Cruzeiro, com bom toque e mais incisivo no ataque. Mas também pelas falhas individuais que quase resultaram em gol para ambos os times. Para o Cruzeiro, um cruzamento da direita seria defendido por Fábio (homenageado pelo Cruzeiro, seu ex-clube) , mas Thiago Santos foi cortar, matou o goleiro e não saiu um gol contra por sorte. Já o Flu quase marcou num lance inusitado. O goleiro Anderson recebeu uma bola em troca de passes e ao tocar para Marlon na lateral esquerda bateu mal e quase fez contra. Em lances trabalhados, a grande chance foi cruzeirense. Aos 13, Matheus Pereira fez um lançamento de craque para Marlon entrar livre na área pela esquerda. Porém, ele chutou cruzado para fora.

Com maior volume e alugando a intermediária do desfalcado Fluminense, o Cruzeiro chegou aos gol aos 41. Um chute de Marlon na área bateu no braço de Thiago Santos. O árbitro nada marcou. Mas o VAR o chamou. E o pênalti foi confirmado. William cobrou fraco, no canto esquerdo de Fábio, que chegou na bola. Entretanto, não evitou que ela entrasse. Cruzeiro 1 a 0.

Fluminense melhora, mas não empata

O Fluminense não mudou o seu estilo de jogo de toques curtos desde a defesa. Mas veio com Douglas Costa caindo pela direita e isso melhorou o ataque carioca. Assim, quase empatou aos cinco numa cabeçada de Cano após cruzamento de Diogo Barbosa, para grande defesa de Anderson. Mas a verdade é que o time errava muito no passe. E um desses erros resultou num lance de perigo de Matheus Pereira. Recebeu livre na área. Mas chutou para fora. Depois dos 15 minutos, o Flu, buscando o empate, passou a pressionar, mas parou nas defesas de Anderson.