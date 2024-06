Cruzeiro rejeita proposta do futebol europeu por goleiro

Com Cássio e Anderson à disposição, Cruzeiro tem proposta por goleiro da base, mas prefere manter jovem no elenco

O Cruzeiro não aceitou uma proposta do Rio Ave, de Portugal, pelo goleiro Otávio, do time sub-20. Nos últimos dias, o clube português intensificou os contatos, mas a Raposa travou o negócio.

A ideia do time europeu era ter o jogador por empréstimo, com opção de compra. O jogador, aliás, teria oportunidade de atuar no time principal e disputaria a titularidade. No entanto, a diretoria da Raposa entendeu que os termos do negócio não eram bons.