Cristiano Ronaldo é o primeiro atleta a disputar seis Eurocopas e busca outros recordes

Ao entrar em campo diante da República Tcheca, Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a disputar seis edições da Eurocopa. Sendo assim, o atleta alcançou o feito na vitória, de virada, de Portugal na estreia desta edição do torneio continental, em Leipzig, pelo grupo F. Além disso, o craque busca outros recordes na história da competição, aos 39 anos.

O camisa 7 também é o maior artilheiro da história do torneio continental, com 14 gols, nas cinco edições que disputou. Até o momento, já foram 26 partidas, com 13 triunfos e 2.339 minutos em campo.

Nesse sentido, Cristiano Ronaldo pode quebrar outros recordes nesta Eurocopa. Caso balance a rede, será o jogador mais velho a fazer um gol no torneio, superando o austríaco Ivica Vastic, que tinha 38 anos e 257 quando marcou contra a Polônia na Euro-2008.

Por fim, no momento, só Pepe, companheiro de seleção que tem 41 anos, pode superá-lo. Dessa forma, o atacante também tem uma assistência a menos que o tcheco Karel Poborsky, recordista com oito passes para gol.