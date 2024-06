Com desfalques, Fluminense divulga relacionados para duelo com o Cruzeiro

Tricolor tenta reencontrar o caminho das vitórias diante da Raposa nesta quarta-feira, às 21h30 , no Mineirão, pela 10ª rodada do Brasileirão

Após a derrota para o Atlético-GO, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Cruzeiro, no Mineirão, pela 10ª rodada do Brasileirão. Assim, o clube carioca divulgou a lista de relacionados para o confronto e confirmou a extensa lista de desfalques.

Entre eles, estão Felipe Melo, Guga e Paulo Henrique Ganso, suspensos. Além disso, André segue no período de transição, enquanto Lelê se recupera de uma artroscopia no joelho direito. Marcelo, Samuel Xavier, Isaac e Manoel não viajaram com a delegação e também estão fora da partida.