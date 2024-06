CBF confirma Allianz Parque, mas altera data de Palmeiras e Corinthians

Clássico seria no dia 29 de junho, mas partida é alterada para o dia 1º de julho por conta de um evento no estádio do Verdão Crédito: Jogada 10

A CBF confirmou a mudança de data do clássico entre Palmeiras e Corinthians, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida estava marcada para o dia 29 de junho, um sábado, às 20h (de Brasília). Agora, o embate acontece no dia 1° de julho, em uma segunda-feira, no mesmo horário. O motivo foi ter o Allianz Parque como palco do confronto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O estádio do Palmeiras vai receber um festival de cultura agro nos dias 27 e 28 de junho. Por conta disso, não teria tempo de o Allianz ser preparado para receber o dérbi. Agora, o Verdão terá três dias para preparar o palco para encarar o Corinthians.