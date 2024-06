Cazé TV volta a surpreender e, com a Euro, tem números melhores que Copa do Mundo

Levantamento feito nos primeiros quatro dias de Eurocopa mostram números superiores a Copa do Mundo do Qatar

As transmissões da Eurocopa na Cazé TV são novamente sucesso. Afinal, um levantamento nos quatro primeiro dias de Eurocopa mostram desempenho melhor que a mesma quantidade do início da Copa do Mundo do Qatar.

Os números apresentados mostram audiência média 40% maior que os jogos da Copa de 2022. Nos primeiros quatro dias de Copa no Qatar, aliás, o Brasil não tinha ainda estreado na competição.