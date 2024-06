Brasileirão: Criciúma bate Atlético-GO com golaço no último lance

O Criciúma conquistou um grande resultado e venceu o Atlético-GO por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (19), pela 10ª rodada do Brasileirão. Um golaço de falta marcado pelo lateral-esquerdo Trauco, ex-Flamengo, aos 57 minutos do segundo tempo, confirmou o triunfo do Tigre no Antônio Accioly. Guilherme Romão abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo, enquanto Newton descontou para o Tigre na segunda etapa. O Dragão ainda teve o goleiro Ronaldo expulso nos acréscimos e o meia Luiz Fernando teve de jogar os últimos momentos na meta rubro-negra.

O Atlético-GO vinha de uma grande vitória sobre o Fluminense, fora de casa, e parecia que teria mais um resultado positivo. No entanto, a equipe pecou e viu a sequência de dois jogos de invencibilidade chegar ao fim. Dessa maneira, o Dragão segue com 8 pontos, na 15ª posição, perto da zona de rebaixamento. Ao mesmo tempo, a vantagem para o Corinthians, primeiro dentro do Z4, que visita o Internacional na noite desta quarta-feira, é de apenas um ponto. Ou seja, o time goiano ainda pode perder posições no decorrer desta 10ª rodada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por outro lado, o Criciúma vinha de um empate diante do Bahia, que está na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, e voltou a vencer no Brasileirão após quatro jogos sem vitória. Assim, a equipe subiu para a 13ª posição, com nove pontos. Mas, dependendo dos resultados, o clube de Santa Catarina pode descer posições na tabela nesta 10ª rodada.