Botafogo x Bragantino (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Glorioso é o antepenúltimo colocado do campeonato e precisa de uma vitória para tentar se afastar da zona de rebaixamento. O Massa Bruta está no 13° lugar e busca um triunfo como visitante para subir na tabela.

Botafogo e Bragantino vivem um momento de instabilidade na temporada e agora estão próximos de medir forças no Brasileirão Sub-20. Afinal, os cariocas e paulistas se enfrentam nesta quinta-feira (20/06), às 15h (de Brasília), no Nilton Santos, pela décima rodada.

Onde assistir

Aliás, a Botafogo TV (Youtube) transmite o jogo entre Botafogo e Bragantino, pelo Brasileirão Sub-20.

Como chega o Botafogo

O Glorioso vive um momento delicado na temporada. Afinal, as joias alvinegras não vencem há cinco rodadas e estão na zona de rebaixamento. Eduardo Oliveira, dessa forma, não deve medir esforços para sair com uma vitória e pretende entrar com uma escalação agressiva. A formação mais provável do técnico iniciar em campo é o 4-3-3. Assim, Bernardo Valim fica responsável pela armação, com João Guilherme e Kauan Toledo abertos pelos lados e Vargas na frente.