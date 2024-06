Botafogo x Athletico-PR, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Botafogo e Athletico-PR jogam, nesta quarta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), no Nilton Santos, pela décima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Trata-se de um duelo de G4, afinal, o Glorioso lidera a competição de forma isolada, com 19 pontos, enquanto o Furacão é o quarto colocado, com 17. E, caso vença, assume a liderança. Não dá pra perder este jogo e a Voz do Esporte preparou uma cobertura muito especial. A transmissão terá início às 17h30 e terá o comando e a narração de Cesar Tavares, atual bicampeão do prêmio Aceesp (Associação dos Cronistas de São Paulo), 2002 e 2023, de melhor narrador.

Cesar Tavares estará na narração. Mas a cobertura ainda conta com Deyvid Xavier nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. Com esta equipe, não tem como perder esta transmissão espacial a Voz do Esporte. É só clicar na arte acima, a partir das 17h30.