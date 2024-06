Bernard passa por exames médicos em sua apresentação no CT do Atlético-MG

Após tirar alguns dias de folga na volta ao Brasil, o meia-atacante Bernard apresentou-se no Atlético-MG nesta quarta-feira (19). O jogador esteve no centro de treinamento do clube para realização de exames médicos e testes físicos.

O Galo recebeu autorização do Panathinaikos para que o meia possa frequentar suas instalações e realizar as atividades físicas antes do dia 30 de junho, data que marca o fim de contrato do jogador com os gregos. Assim, poderá estar melhor condicionado quando tiver apto a entrar em campo e reestrear.