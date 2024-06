Atlético: Gabriel Milito ganha reforço para jogo contra o Vitória

Atlético ainda tem desfalques para o duelo contra o Vitória, mas Milito recebeu importante notícia antes do duelo

O Atlético tem nova batalha nesta quinta-feira (20), contra o Vitória, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, afinal, o técnico Gabriel Milito ganhou um reforço.

Com vários desfalques, o treinador agora poderá contar com Mariano. O lateral foi liberado pelo departamento médico e viaja com o elenco para Salvador, para o duelo contra o Vitória.