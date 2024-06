Argentina x Canadá: onde assistir, escalações e arbitragem

A Argentina, atual campeã da Copa América, estreia na edição deste ano da competição nesta quinta-feira (20). Assim, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), a equipe de Lionel Scaloni encara o Canadá, às 21h (de Brasília), em partida que abre a competição. As seleções, aliás, estão no Grupo A, que conta com Peru e Chile.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida entre Argentina e Canadá.