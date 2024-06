Victor cobra critério da CBF em jogos do Atlético e pede veto para árbitro

Agora diretor do Galo, o ídolo alvinegro cobrou sensibilidade para a escolha da arbitragem em partidas do clube no Campeonato Brasileiro

O diretor do Atlético, Victor Bagy, foi para a sala de coletiva de imprensa antes do técnico Gabriel Milito e disparou contra a arbitragem após a derrota do Galo para o Palmeiras, nesta segunda-feira (17) pelo Campeonato Brasileiro, na Arena MRV.

“Lamentável que a cada rodada o protagonismo apareça negativamente. Toda rodada sentamos para comentar sobre a atuação da arbitragem quando o protagonismo deveria ser dos jogadores. Ainda mais hoje, se não há mais importante, uma das mais importantes da rodada, uma arbitragem tão contestada”, disse o dirigente.

Victor pede sensibilidade na escolha da arbitragem

O árbitro expulsou Hulk ainda no primeiro tempo ao receber dois cartões amarelos e consequentemente o vermelho por reclamação, enquanto Paulinho recebeu o vermelho direto ao final do jogo por brigar com Marcos Rocha, do Palmeiras. Victor pediu sensibilidade na escolha dos árbitros para os jogos do Galo.