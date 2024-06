Vasco divulga relacionados para jogo contra o Juventude sem Payet

Três jogadores desfalcam o Cruz-Maltino no duelo em questão. Payet, Praxedes e Rojas seguem fora de combate. Segundo a publicação do Vasco, o camisa 10 ainda está na transição com a preparação física por conta de uma lesão na coxa direita.

O Vasco divulgou, na tarde desta terça-feira (18), a lista de relacionados para enfrentar o Juventude, nesta quarta-feira (19), no Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão. E, nela, há desfalques, como o próprio clube informa via redes sociais.

O mesmo vale para Bruno Praxedes, que sofre com lesão muscular. Já Rojas segue protocolo da CBF por concussão sofrida diante do Palmeiras, na oitava rodada, na última quinta (13). O paraguaio sofreu um corte extenso na cabeça e ainda não estará apto a ir a campo.

Lucas Piton, fora de última hora do jogo contra o Cruzeiro, no último domingo (16) está entre os relacionados. Quem volta à lista, aliás, é o goleiro Keiller, recuperado de artroscopia no joelho, além do volante Sforza. O argentino cumpriu suspensão contra a Raposa.

Confira a lista completa