Turquia vence Geórgia na estreia das seleções na Euro 2024

O dia chuvoso em Dortmund, nesta terça-feira (18), marcou a vitória da Turquia por 3 a 1 sobre a Geórgia, em uma das melhores partidas da Eurocopa 2024, válida pela primeira rodada do Grupo F. Mert Muldur abriu o placar em um dos gols mais bonitos da competição, enquanto Arda Guler, do Real Madrid, também com um golaço, ampliou. Além disso, Aktürkoglu completou a vitória turca no último lance do jogo no Signal Iduna Park. Por outro lado, Georges Mikautadze anotou o único gol da Geórgia na primeira participação da história do país em uma edição de Euro.

Dessa maneira, a Turquia largou com o pé direito no Grupo F e assumiu a liderança, ao menos provisória, com os três primeiros pontos. Portugal e República Tcheca se enfrentam na outra partida do grupo, também nesta terça-feira, às 16h (de Brasília).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da vitória turca, uma briga entre torcedores de ambas as seleções manchou o espetáculo no Signal Iduna Park antes da bola rolar.