Transmissão da Eurocopa 2024 faz canal ficar em primeiro lugar

Desde a última sexta-feira, a Eurocopa tem movimentado os campos e arrebentando em audiência. Isso porque o Sportv divulgou resultados impressionantes e liderou a audiência na TV por assinatura durante os três primeiros dias do torneio. Aliás, a emissora alcançou mais de 9 milhões de pessoas, com uma média de 4,6 milhões por dia.

O sportv exibiu cinco jogos do torneio e ficou no topo do ranking de audiência em quatro deles. Contudo, a única exceção foi o jogo entre Sérvia e Inglaterra, que ficou em segundo lugar. Entre os canais esportivos, o sportv liderou em todas as transmissões.

